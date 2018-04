Vidéoprotection, vidéoverbalisation pour une stratégie sécuritaire A video da pruteghja a ghjenti è luttà contr'à i malfatti

Modernisés, sécurisés, les nouveaux locaux, rue Cardinali, de la police municipale sont équipés d'une nouvelle technologie pour accompagner la lutte contre les actes d'incivilités et de délinquance routière : La vidéoprotection. La vidéoverbalisation sera mise en service début juin.



Renforcement de la police municipale Lutte contre les actes d’incivilités et de délinquance routières, protection de la population. Au cours de ces trois dernières années, le maire a arrêté une stratégie sécuritaire axée sur le renforcement et la formation des effectifs de la police municipale, des agents de surveillance de la voie publique, sur la réinstallation de l’ensemble des services qui concourent à la sécurité de la population dans des locaux adaptés et sur la vidéoprotection. C’est aussi un effort technologique et financier d’importance qui a été initié.



Depuis février 2016, la police municipale est armée. L’Etat en a pris acte et une convention de coordination a été signée à cet effet



C’est dans les nouveaux locaux de la police municipale, rue Cardinali, que se trouvent donc le cœur palpitant de cette stratégie destinée à la sécurité des Ajacciens et à la lutte contre les incivilités. Un centre de vidéoprotection et un centre de vidéoverbalisation constituent le dispositif le plus important. Le service de verbalisation ne sera cependant mis en route qu'à partir du 1er juin.



"Face aux demandes de la population, la Ville s'est équipée de ces outils performants afin de renforcer les moyens de la police municipale, mais il s'agit aussi de sécuriser davantage certains quartiers", a explqué Laurent Marcangeli à l'occasion de l'inauguration des locaux de la police municipale. La vidéoprotection existait déjà mais elle était déficiente.

vidéoprotection = vidéosurveillance, vidéoverbalisation, vidéopiéton

- La vidéosurveillance : Elle s’exerce depuis un centre de supervision urbain communal armé 24h/24 par 12 personnels recrutés et formés pour cette tâche. Les missions du centre sont celles définies par la loi, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, des actes de terrorisme, des risques naturels et technologiques, la protection des bâtiments et installations publiques…



- La vidéoverbalisation : Elle est déclenchée depuis un poste de contrôle armé de 6h00 à 20h00 par des policiers municipaux et des ASVP. Ce dispositif particulièrement performant et automatisé a pour but de lutter contre les incivilités routières. De nombreuses infractions peuvent maintenant être relevées, du stationnement en double file, gênant, le non respect des feux tricolores, l’utilisation des voies de bus, etc.



- La vidéopiéton des agents de la police municipale. Chaque agent dispose maintenant d’une caméra fixée sur son uniforme qui est déclenchée lors de situations particulières nécessitant souvent d’être enregistrées à titre de preuve.



L’ensemble des images de cette vidéoprotection est stocké sur des serveurs conformément aux dispositions contenues dans les arrêtés préfectoraux. Elles peuvent être visionnées par des agents dûment habilités et utilisées à la demande d’enquêteurs après réquisitions présentées par l’autorité judiciaire ou par des officiers de police judiciaire.



Les nouvelles caméras numériques full HD à fort grossissement et pivotantes sur 360° sont en train d’être positionnées en ville, notamment sur le cours Napoléon, la place de Gaulle, les couloirs de bus, la vieille ville... selon un plan d’installation réfléchi, puis présenté et accepté par l’autorité préfectorale. Une deuxième tranche déjà initiée, permettra de parfaire ce dispositif et de remplacer les caméras analogiques obsolètes existantes.



12 nouvelles caméras sont opérationnelles depuis fin avril. Les secteurs couverts concernent le parvis de la cathédrale, l’avenue Eugène Macchini, la place De Gaulle, l’avenue de Paris, le boulevard Pascal Rossini (entre l’avenue Ramaroni et Eugène Macchini), le cours Napoléon. Seront également concernés la rue Fesch, les quais Napoléon, de la République et L’Herminier, l’avenue Antoine Serafini (partie haute de l’avenue), l’avenue du 1er Consul, le cours Prince Impérial, la rue Frediani, le rond point de la gare, l’avenue Jean-Jérôme Levie.

Coût de la première phase : 500 000 €.



- La vidéo verbalisation

Utilisée dans de nombreuses villes comme dispositif de lutte conte les actes d’incivilité routière tout en protégeant la population, la vidéoverbalisation permet également de pallier certaines carences organisationnelles ou de disponibilité d’une force de police municipale.



Pour Ajaccio, ce dispositif permet d’utiliser les avancées technologiques en matière de vidéoprotection pour les appliquer aux contrôles des circulations urbaines. Il est encadré par des textes précisant la nature des infractions à relever. Le poste de contrôle dédié est armé par des personnels compétents et assermentés. Son utilisation se base sur l’application de la déontologie policière.



Pour apprécier à sa juste mesure la verbalisation à appliquer, l’opérateur a reçu une formation et des consignes strictes pour adapter l’outil à la situation. Ne seront ainsi relevées que les infractions graves et génératrices d’accidents (feux rouges, stop…) et celles nuisant à la fluidité de la circulation.



Le discernement est complété par l’observation de la situation sur le terrain. Une ambulance qui dépose un patient par exemple.

Les missions ASVP et PM

Toutes infractions aux règles de la circulation conformément au code de la sécurité intérieure art. L251-2 4. Cet article concerne l’ensemble des stationnements gênants (passants piétons, trottoirs…)



PM

Conformément au décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 et l’art. R121-6 du code de la route

- Le port de la ceinture de sécurité

- l’usage du téléphone

- L’usage de voies de chaussées réservées à certaines catégories de véhicules

- L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence

- Le respect des distances de sécurité entre les véhicules

- Le franchissement, le chevauchement des lignes continues

- Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules

- Les vitesses maximales autorisées

- Le dépassement

- L’engagement dans l’espace compris entre deux lignes d’arrêt (sas vélo)

- L’obligation du port du casque

- L’obligation d’être couvert par une assurance (depuis 2018)







