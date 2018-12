Vidéo Visite de l'école numérique Visita di i scoli numerichi in filmettu

En mobilisant des fonds européens, la Ville a permis d’équiper ses 32 écoles de tableaux numériques. Un matériel de dernière génération destiné réduire la fracture numérique, les inégalités et favoriser la réussite pour tous. Visite in situ des partenaires de ce projet ambitieux.







La mise en place du dispositif repose sur un travail collaboratif et coordonné entre la Ville et l’Education Nationale. Unegouvernance partagée afin d’offrir le meilleur service etpermettre la meilleure utilisation aux élèves, aux enseignants,mais aussi aux parents d’élèves : le rectorat de Corse danssa partie pédagogique, formation et accompagnement avecses ERUN (Enseignants Référents pour les Usages duNumérique) à destination des enseignants ; la Ville dans sa partie maintenance technique et assistance en mobilisant un agent municipal attaché à la Direction des services informatiques du numériques (DSIN). Une plate-forme d’assistance web est à la disposition des écoles pour toutedemande d’intervention fonctionnelle ou de dépannage technique. Depuis la rentrée 2018, les trente-deux écoles élémentaires de la Ville sont progressivement équipées d’écrans numériquesinteractifs (ENI) et de classes mobiles, un matériel de pointe qui classe Ajaccio parmi les villes les mieux équipées au niveau national.La municipalité a travaillé deux ans durant à la mise en oeuvre de ce projet qui vise notamment à réduire la fracture numérique, les inégalités et à favoriser la réussite pour tous.Ajaccio a été la première ville de Corse à se positionner surcet appel à projet régional lui permettant d’obtenir lefinancement de l’Europe à travers le fonds Feder et le soutien financier de l’Etat.La mise en place du dispositif repose sur un travail collaboratif et coordonné entre la Ville et l’Education Nationale. Unegouvernance partagée afin d’offrir le meilleur service etpermettre la meilleure utilisation aux élèves, aux enseignants,mais aussi aux parents d’élèves : le rectorat de Corse danssa partie pédagogique, formation et accompagnement avecses ERUN (Enseignants Référents pour les Usages duNumérique) à destination des enseignants ; la Ville dans sa partie maintenance technique et assistance en mobilisant un agent municipal attaché à la Direction des services informatiques du numériques (DSIN). Une plate-forme d’assistance web est à la disposition des écoles pour toutedemande d’intervention fonctionnelle ou de dépannage technique.

2 391 70 euros C’est l'investissement pour le déploiement des espacesnumériques de travail (ENT), tableaux et classes mobilesdans les 32 écoles municipales.



Financements :

Feder : 50% / CPER (contrat plan Etat/région) : 5,3% /Villed’Ajaccio : 44,74 %.

La mise en oeuvre a débuté dans le courant de l’année 2017pour un échelonnement sur 36 mois. La fin de l’opérationest fixée fin d’année 2019.

Les Espaces numériques de travail L’ENT est composé d'un Tableau Numérique Interactif (TNI) et de classes mobiles mises à disposition dans chaque école. Ces dernières se présentent sous la forme d’un chariot contenant une flotte de tablettes qui complète l’environnement numérique. Les tablettes sont destinées à mettre en place des travaux collaboratifs par petits groupes, pour travailler en autonomie ou encore faire de la production d’écrits et de vidéos. Ces dispositifs matériels sont complétés par un espace de partage collaboratif qui associe élèves, enseignants et familles sur une même plate-forme pédagogique sécurisée.

