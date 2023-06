Vente aux enchères d'un cribleur, tamiseur pour le nettoyage des plages La ville d’Ajaccio met en vente aux enchères sur le site AGORASTORE un cribleur, tamiseur pour le nettoyage des plages du 15 au 21 juin 2023.



Prix de départ : 9 436 €TTC.



Retrouvez plus d'informations dans la fiche technique en téléchargement. Lien Agora Store cribleur vente aux enchères juin 23.pdf (4.55 Mo)

facture.PDF (1.18 Mo)



En savoir plus sur le service La Ville d’Ajaccio est propriétaire de nombreux matériels, objets et éléments mobiliers qu’elle acquiert au fil des ans, afin de permettre aux différents services techniques et administratifs d’exercer leurs activités.

Un certain nombre de ces matériels (techniques ou de bureau) sont périodiquement voués à la réforme ou à la destruction, que ce soit pour des raisons d’obsolescence, d’usure, d’amortissement, ou bien parce qu’ils ne servent plus, ne sont plus utiles et restent inexploités.

Afin de rationaliser le stock de matériels devenus inutiles et consommateurs d’espaces de stockage et en application du principe de « développement durable », il est aujourd’hui possible d’offrir à ces matériels une seconde vie auprès de nouveaux propriétaires utilisateurs.

Plusieurs portails Internet à large diffusion permettent dorénavant aux collectivités de proposer à la vente les différents matériels dont elles souhaitent se défaire (véhicules, matériels informatiques, matériels et mobilier scolaires, mobilier ou éléments de mobilier de bureau, matériels d’espaces verts, matériels de cuisine, outillage, etc.).

Le système de vente par enchères électroniques est l’occasion de valoriser ces matériels (dont la conservation engendre des coûts et des contraintes) et de générer de nouvelles recettes. À ces fins la ville a souscrit un contrat cadre auprès de la société AGORASTORE depuis mai 2021, seule plate-forme spécialisée pour le « e-commerce » des administrations.

