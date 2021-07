Végétalisation cours Napoléon : Plus de 60 arbres supplémentaires Più di 60 arburi ani da essa posti annant'à u corsu Napuliò ind'u quatru di i travagli d'acconciu

En cohérence avec sa volonté d’augmenter la place du végétal dans l’espace urbain, la municipalité d’Ajaccio a profité des travaux d’aménagement conduit sur le cours Napoléon pour revoir le plan de végétalisation de cette artère principale du Centre-Ville.



À l’instar de nombreuses autres villes, Ajaccio s’est engagée dans une politique ambitieuse de végétalisation de son espace urbain. La volonté politique du maire et de son adjointe déléguée à l’excellence environnementale, Caroline Corticchiato, est de repositionner durablement l’arbre au cœur de la ville, afin de lutter contre les îlots de chaleurs et de diminuer notre empreinte carbone. Le cours Napoléon est actuellement concerné par ces opérations de verdissement. En effet, les travaux de sécurisation et d’embellissement qui ont démarré fin 2020 incluent la plantation de 60 arbres supplémentaires sur l’artère principale de notre ville.

Renouveler les arbres et espèces végétales



Lors du diagnostic phytosanitaire préalable au démarrage du chantier, 14 espèces différentes ont été identifiées sur le cours Napoléon. 60% des arbres ont été diagnostiqués en bonne santé, d’autres sont à soigner ou à remplacer. La volonté de la Ville d’Ajaccio est claire : tous les sujets dont l’état nécessite un abattage seront remplacés, sans exception, par des essences plus jeunes et plus adaptées au milieu urbain. Les avantages sont nombreux : un arbre plus jeune a de meilleures chances de s’acclimater à ses nouvelles conditions de vie, de vivre plus longtemps (la durée de vie d’un arbre sur voirie est d’environ 40 ans) et d’absorber davantage de carbone pendant sa phase de croissance.



Assainir



Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, de nouvelles contraintes se sont révélées et sont venues alimenter la réflexion de la Ville quant à la santé et la pérennité de certains arbres : réseaux souterrains inadaptés, maladies et bactéries, arbres morts et risques de chutes… la nécessité d’abattre certains sujets et de les remplacer le plus rapidement possible s’est parfois imposée. À ce titre, 9 essences différentes ont été référencées selon des critères de saisonnalité, d’harmonisation esthétique et d’adaptabilité en milieu urbain, afin d’être réimplantées selon un calendrier propice à leur acclimatation.



Les essences retenues :

- Magnolia kobus

- Malus tschonoskii

- Magnolia soulangeana

- Cinnamomum camphora

- Ligustrum japonicum

- Metrosideros thomasii

- Parrotia persica rouge

- Acer nugundo flamingo

- Magnolia grandiflora nantais



Ajaccio se végétalise

Plus largement, la Ville d’Ajaccio, consciente des vertus de l’arbre en milieu urbain en matière d’embellissement, de réduction du bruit, de purification de l’air et de protection de la biodiversité, travaille sur l’augmentation significative du volume d’arbre dans toute la ville.

Aussi, depuis 2017, plus de 1100 sujets ont été plantés, tous quartiers confondus (jardin de la STEP des Sanguinaires, Cannes, Salines, boulevard Madame Mère, place Campinchi, Front de mer et entrée de ville, Casone, cimetière Saint-Antoine, cours d’écoles, chemin du Finosello, Rocade, chemin de Biancarello, avenue Maréchal Moncey…).



Très prochainement :

- 85 nouveaux arbres d’alignement seront implantés sur la Rocade (dès le démarrage de la phase 4 des travaux) ;

- 40 arbres supplémentaires et 2511 plantes (arbustes et vivaces) seront introduits au Casone (phase 2 du projet en cours de réalisation) ;

- les palmiers morts avenue Maréchal Juin seront remplacés par 24 sujets ;

- le jardin du Parc Berthault se verra réaménagé (38 arbres et plusieurs dizaines d’arbustes) ;

- le Front de mer accueillera 30 nouveaux sujets…



