Valorisation et ouverture de la Citadelle d’Ajaccio, appels à création Chjama à a criazioni pà fà di a citatella un locu vivu di cultura pà u branu 2021

La Ville d’Ajaccio et la SPL Ametarra font le choix d’une activation culturelle, pour une Citadelle ouverte, vivante, en mouvement, réenchantée. Et lancent trois appels à création pour de premières actions au printemps 2021



Située en plein cœur d’Ajaccio, la Citadelle Miollis, dont la première pierre a été posée en 1492 et qui n’a cessé de se transformer jusqu’à nos jours, fait aujourd’hui l’objet d’un projet ambitieux et inédit d’aménagement, de valorisation et d’ouverture. Tournant le dos à la mer comme au centre-ville, la Citadelle est un écrin inexploré d’Ajaccio, un palimpseste d’époques, d’architectures et d’histoires qui sera, pour la première fois de son existence, ouvert au public cet été. La Ville d’Ajaccio, qui a acquis la Citadelle à l’été 2019, ambitionne de transformer le lieu, de l’ouvrir aux Ajacciens et d’en faire un nouveau quartier intégré au centre-ville.



Accompagnée par la SPL Ametarra, la Ville souhaite ouvrir ce site patrimonial sur la ville Génoise, sur le pays ajaccien, sur la Corse, sur la Méditerranée. La SPL Ametarra, chargée d’aménager le site, mène à bien le projet urbain aux côtés de la Ville, dans une logique de continuité avec le réaménagement de la ville Génoise. La ville d’Ajaccio et la SPL sont accompagnées par Manifesto dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie culturelle et artistique de la transformation de la Citadelle. En association avec Manifesto, le cabinet d’architectes Mutatis accompagne le projet au niveau de la méthodologie comme de la définition de la stratégie de conduite du projet dans son volet physique, de l’organisation de la première phase de chantiers, des relations avec les partenaires et de l’expertise des cahiers des charges de consultation pour les études et les travaux.



Dans le cadre de la réflexion sur le réaménagement du site remarquable de la Citadelle d’Ajaccio, une démarche novatrice a été mise en place, consistant à « activer » le lieu dès 2021 : l’ouvrir avant et pendant sa transformation pour raconter le projet aux Ajacciens, tester des usages et lancer une dynamique artistique et créative autour du projet. Cette méthodologie, qui existe déjà sur la réhabilitation de friches à Paris, Rennes ou Marseille, est totalement adaptée au site de la Citadelle et au projet. Elle permet de restituer la Citadelle aux Ajacciens, de l’ouvrir au public et de l’animer tout au long de la durée du chantier et de sa transformation. L’idée fondamentale de cette méthode est de dévoiler et de raconter la transformation du site aux travers des différents chantiers et des événements organisés mais aussi d’activer le site en testant différents usages, en impliquant et en fédérant différents acteurs.



Créateurs et visiteurs évolueront donc dans un même espace. Le chantier sera ouvert pour montrer le lieu dans son essor. Il s’agira de faire comprendre le site, de le faire découvrir à travers des ateliers, des visites guidées, …, mais aussi d’accueillir les Ajacciens qui pourront venir se détendre, s’évader et se retrouver. Plusieurs artistes seront invités à habiter la Citadelle, à explorer le lieu pour partager avec le grand public leur vision unique et innovante et leur sensibilité au lieu pour faire ensemble la Citadelle de demain. La Citadelle ouvrira donc ses portes dans le cadre d’un programme d’activation exceptionnel racontant l’histoire du lieu tout en préfigurant sa transformation.





Activation culturelle de la Citadelle dès l’été 2021 Un premier programme d’activation du site est prévu dès l’été 2021, avec une ouverture au public, la création d’une maison du projet – « Maison de la Citadelle » –, des créations et résidences in situ et des événements qui animeront la première saison de l’« Été de la Citadelle ». Dès le premier été de son ouverture, la Citadelle sera animée régulièrement, de juin à septembre 2021.



Dans ce cadre, la Citadelle accueillera des événements, de nature variée : concerts, performances, installations, bals populaires, … Les différents événements et les acteurs partie prenante (artistes lauréats des appels à création, porteurs de projets événementiels, partenaires…) auront vocation à cohabiter les uns avec les autres et à fonctionner en synergie pendant toute la durée de l’été de la Citadelle. Une maison du projet, baptisée « Maison de la Citadelle » et que la Ville d’Ajaccio souhaite permanente, sera par ailleurs implantée dans le site, avec pour vocation : l’accueil et l’orientation du public ; l’information du public sur le projet d’aménagement, sur l’activation de la Citadelle et sur sa programmation ; l’information du public sur les aspects historiques et patrimoniaux liés à la Citadelle ; le point de départ des visites guidées et des animations proposées par la SPL, la Ville et leurs partenaires. De la résidence de création à « L’Été de la Citadelle » en passant par de simples promenades, la Citadelle proposera des activités pour tous les âges, toutes les envies, toutes les curiosités.



Une programmation établie pour répondre à la fois à des besoins scientifiques, à l’animation culturelle et patrimoniale du lieu et à des tests programmatiques, avec pour fil directeur : « Nous racontons la Citadelle, elle est aujourd’hui ouverte à tous ». Cette activation culturelle se poursuivra pendant toute la durée du chantier : chantiers de découvertes de la Citadelle au travers des fouilles archéologiques, de dépollution et d’accessibilité (secours, approvisionnement, liens avec la ville), ... La Ville d’Ajaccio, à travers la Citadelle, marque ainsi sa volonté de proposer une programmation culturelle, événementielle et festive pour cet été, qu’elle ne manquera pas d’adapter à l’évolution de la situation sanitaire



​Le 26 janvier, le lancement de trois appels à création Dans le cadre du programme d’activation de la Citadelle, la Ville d’Ajaccio et la SPL, avec l’appui de Manifesto, proposent trois appels à création en janvier 2021 pour un lancement des premières actions dès le printemps 2021.

« Prise d’Assaut » : Une résidence de création d’arts visuels

Dans le cadre d’un concours, cet appel à création vise à sélectionner un.e artiste pour une résidence de création au sein de la Citadelle. L’artiste entretiendra un dialogue avec les architectes du projet et réalisera durant sa résidence de quatre mois (entre avril et juillet 2021) une œuvre in situ relevant de la pratique des arts visuels, symbolisant l’ouverture de la Citadelle Miollis d’Ajaccio sur le centre-ville et s’inspirant de sa conquête de la part des Ajacciens. Le projet retenu devra par ailleurs participer à la transformation et au projet urbain, architectural et paysager qui créera à terme le lien avec la ville Génoise. Le projet artistique pourra être pensé de manière évolutive, pour que l’œuvre puisse se transformer, se déplacer, et trouver à terme sa forme définitive. L’œuvre sera dévoilée au public et aux Ajacciens à partir de l’été 2021.

Date limite pour la transmission du dossier de candidature : 9 mars 2021 Sélection des 3 artistes finalistes : 19 mars 2021 Rencontre entre les 3 artistes finalistes : 30 mars 2021 Sélection de l’artiste lauréat(e) : 30 avril 2021 Période de conception et de réalisation in situ : Mai-août 2021 Fin de la résidence et présentation de l’œuvre au public : fin août 2021.

Une commande photographique en partenariat avec le Centre Méditerranéen de la Photographie

En partenariat avec le Centre Méditerranéen de la Photographie, cette commande vise à sélectionner un ou une photographe pour réaliser une série de photographies sur la Citadelle Miollis d’Ajaccio. Il est attendu des candidats un projet photographique qui tienne compte de sa situation géographique, de son lien avec le reste de la ville, de son histoire, de ses futures transformation et réhabilitation. Dès l’ouverture de la Citadelle en 2021, le travail fera l’objet d’une exposition au sein de la Citadelle. Enfin, l’une des œuvres réalisées pourra rentrer dansla collection du Centre Méditerranéen de la Photographie, partenaire du projet, ou dans celle de la Ville ou de la SPL. Date limite pour la transmission de l’offre : 16 mars 2021 Sélection du ou de la photographe lauréat(e) : 23 mars 2021 Remise de la série : 15 juin 2021

Une découverte nocturne de la Citadelle

Dans le cadre d’une convention d’occupation du site de la Citadelle, les candidats devront proposer un événement culturel et artistique, avec une dimension patrimoniale en lien avec l’histoire de la Citadelle. L’année 2021 célébrant le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, les candidats pourront s’inspirer de cette récurrence, emblématique pour la ville d’Ajaccio, pour proposer un événement inspiré de l’histoire de Napoléon confronté à la Citadelle de sa ville natale.

Date limite pour la transmission du dossier de candidature : 1er mars 2021 Analyse des candidatures : 1er mars – 15 mars 2021 Sélection du projet lauréat et signature de la convention: Mi-mars 2021 Période d’occupation à la Citadelle : du 21 juin au 30 septembre 2021



Les différents cahiers des charges sont à retrouver en ligne : www.ametarra.fr www.manifesto.paris

Parallèlement, un projet de conception de mobilier urbain pour la Citadelle, en partenariat avec l’école SupDesign d’Ajaccio, sera mis en place. Dès l’été 2021, le public pourra profiter des modules de mobilier réalisés dans le cadre de ce partenariat et installés dans la Citadelle pour les usagers.

​La Citadelle, de 1492 à nos jours Située en plein cœur d’Ajaccio, la Citadelle Miollis, dont la première pierre a été posée en 1492 et qui n’a cessé de se transformer jusqu’à nos jours, a été occupée jusqu’à récemment par les services militaires de l’État. Ce lieu de 10 500 m2 construit sur une superficie totale de deux hectares et demi est situé au cœur du golfe d’Ajaccio. La Citadelle fut bâtie sur un site stratégique par les Génois afin de protéger efficacement la ville des attaques maritimes. Elle se compose primitivement d’un donjon ou citadelle (castello) et d’une enceinte basse. Le château fort est érigé en 1492 sous l’autorité de l’Office Génois de Saint-Georges. En 1553, à l’arrivée de Sampiero et des troupes françaises conduites par le maréchal de Thermes, des travaux sont menés afin d’agrandir la Citadelle. On détruit une trentaine d’édifices, dont l’église Sainte-Croix, première cathédrale de la ville Génoise. En 1559, Giovan Giacomo Palearo, ingénieur italien, dit « il Fratino », renforce les fortifications et sépare la Citadelle du reste de la ville. De forme hexagonale, elle compte alors six bastions.



Au milieu du XVIIIe siècle, la république de Gênes, à bout de souffle et devant faire face aux incessantes révoltes corses menées par Pasquale Paoli, laisse les Français prendre petit à petit le contrôle de l’île qui s’installent en Corse aux alentours de 1764. L’île leur sera définitivement cédée en 1768 (traité de Versailles). Au début de la période française, la Citadelle est agrandie afin de renforcer son caractère défensif (construction des casemates et de la batterie d’artillerie du bastion bas). Durant cette période, le nombre d’occupants de la Citadelle s’accroit. On passe de moins de 100 soldats au temps des Génois à près de 800 soldats français. De nouveaux bâtiments sont alors construits dans l’enceinte, les bâtiments existants sont agrandis. Enfin, en 1789, les fossés sont vidés afin d’assainir les lieux. Au cours du XIXe siècle, la vocation de la Citadelle est de moins en moins défensive, elle devient petit à petit une caserne militaire.



Lors de la Grande Guerre, la Citadelle fait office de point d’inscription et de ralliement des soldats ajacciens avant leur départ pour le front. Elle sera également occupée par les fascistes italiens pendant la seconde guerre mondiale ainsi que le lieu de détention de l’héroïque résistant Godefroy Scamaroni, dit Fred Scamaroni, créateur du réseau gaulliste Action R2 corse en 1941, mandaté par le Général de Gaulle en janvier 1943 pour tenter l’unification de la Résistance. Il sera arrêté par l’OVRA (contrespionnage italien) le soir de la Madonuccia. Il choisira alors de se trancher la gorge avec un fil de fer, pour ne pas parler. Il laisse un ultime message dans sa cellule au sein de la Citadelle écrit avec son sang : « Vive la France, vive de Gaulle ».



Un important projet d’aménagement et de développement du cœur de ville d’Ajaccio

Depuis 2014, la ville d’Ajaccio mène une réflexion en termes d’aménagement et de développement sur le périmètre du cœur de ville intégrant la Citadelle et la ville Génoise. Cette ambition pour le cœur de ville s’est concrétisée par la validation d’un traité de concession d’aménagement confié à la SPL Ametarra par délibération n°2016/112 en date du 25 avril 2016. La Citadelle Miollis et la ville Génoise, jumelle de cette première, font partie intégrante de ce traité de concession. La volonté de la Ville est d’aménager et d’ouvrir la Citadelle tout en la valorisant en tant que patrimoine exceptionnel du centre-ville pour une véritable réunification des deux espaces. L’équipe de maîtrise d’œuvre travaillant sur l’aménagement des espaces publics et l’ouverture au public est composée de Perrot & Richard, Amélia Tavella architecte, horizon paysage, ARTELIA et Agence Lumière. L’élaboration du projet et la mise en œuvre de son volet d’activation se fait en partenariat étroit avec la DRAC. Le projet associera à terme, dans un comité technique de concertation et un comité de pilotage, des partenaires essentiels comme la collectivité de Corse, la CAPA, la CCI, l’Université, ...



Une identité nouvelle pour un projet unique

Pour que les Ajacciens et les visiteurs s’approprient ce lieu dont ils sont privés depuis plusieurs siècles mais aussi pour expliquer la démarche de réhabilitation de la Citadelle et les différentes étapes qui la constituent, le choix a été fait de nommer le projet. En effet, attribuer une identité à un projet permet de favoriser l’appropriation du public. Le projet a ainsi une existence concrète. Jusqu’ici, la Citadelle était un sujet qui relevait du rêve jamais atteint, son acquisition en juillet 2019 par la Ville a laissé place à l’espérance mais aussi à bon nombre de questionnements. La concertation publique, organisée entre juin et octobre 2019, a permis de confirmer les attentes des Ajacciens mais aussi l’engouement suscité par ce projet. Le devenir de la Citadelle et les changements imaginés pour son « réveil » devaient donc être matérialisés pour être incarnés : un lieu vivant, en train de se faire, en mouvement, évolutif…



Le nom : Hè Viva

Le nom du projet rappelle la volonté de tous de redonner vie à ce « mastodonte ». Quoi de plus évident alors que de s’écrier… Elle est vivante… Hè Viva. Cette expression phonétiquement semblable au « evviva » crié lors des moments de liesse aux quatre coins de l’île résonne ainsi dans toute la Méditerranée. Il ne s’agît pas là de crier victoire mais de dire à chacun que la Citadelle est bel et bien vivante.



L’identité visuelle

Avec la reprise du tracé de la Citadelle et des lignes du bastion Saint-Jacques, le plus représenté, le plus photographié, le plus visible, détaché sur le fond du golfe, l’identité du lieu est signifiée dans son ensemble. L’inclusion du nom du projet permet d’insister sur l’ouverture, le mouvement.







Copyright des visuels : © J. Harixcalde - Citadelle d’Ajaccio

