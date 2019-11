Vacances de la Toussaint 2019 de la maison de quartier des Cannes Pà i vacanzi di i Santi, i zitelli di a casa di quartieru di i canni ani fattu parechji attività è surtiti

Lors des vacances de la Toussaint, les enfants de la Maison de Quartier des Cannes ont participé à plusieurs activités et sorties diverses.



Ce sont près de 60 enfants et adolescents accompagnés de quelques parents qui ont pu découvrir et participer aux activités notamment :

sportives : escalade, piscine, football, boxe et une journée à l’Ecole Municipale des Sports de la ville d’Ajaccio.

de plein air ou éducatives : cinéma, journée à Mare e Sole, après midi à la Parata, visite de la base aérienne de Solenzara, journée au Milelli.

Culturelles : visite du musée Fesch, activités avec le LRA, visite de la ville de Sartène, stage de hip hop, jeux à la ludothèque.

Pour clôturer ces deux semaines riches en découverte, un goûter masqué pour Halloween a été organisé au sein des locaux : déguisements et maquillages étaient de rigueur.

Des bonbons ou un sort ? Personne n’a fini en crapaud …







