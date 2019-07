Urban Foot 2019, une réussite pour tous !

Le stade Pierre Cahuzac a été l'hôte de la dernière édition de l'Urban Foot 2019 organisé par la Ville d'Ajaccio en partenariat avec l'AC Ajaccio.

Cette édition qui s'est déroulée le 12 juillet dernier a permis de proposer des pratiques sportives aux jeunes générations. En période estivale, l'Urban Foot permet également de f avoriser le lien social entre les différents quartiers de la ville et plus particulièrement chez les jeunes résidents souhaitant partager un moment en lien avec le sport.



Au total 190 enfants ont participé à cette manifestation sportive. Ce qui a donné l'occasion à leurs parents de les encourager et de se réjouir de voir la jeunesse réunie autour d'une activité sportive. Cette édition a permis de fixer un objectif : développer cette manifestation et faire en sorte qu'elle contribue au rayonnement du football ajaccien comme peuvent le faire les clubs locaux et les associations sportives.