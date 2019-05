Une nouvelle rue pour relier les quartiers des Cannes et du Finosello Dipoi oghji à 11 ori, una nuvella stretta faci a leia trà i canni è u finusellu

Depuis 11h00 ce jeudi 16 mai, la rue des Ecoliers est ouverte à la circulation. Cette nouvelle voie de liaison entre le quartier des Cannes et celui du Finosello, longe le site du futur éco-quartier du Finosello. Un axe routier anticipé pour un urbanisme cohérent.



" La rue des Ecoliers représente un barreau de liaison important qui aura un fort impact sur l'aménagement et la circulation du quartier ", a déclaré le maire pour l'ouverture de cette nouvelle voie. L’ancien chemin des Ecoliers devient la rue des Ecoliers. En travaux depuis le mois de novembre dernier, la rue s’ouvre de nouveau à la circulation en Zone 20. Soit une " zone de rencontre " interdite au véhicule de plus de trois tonnes. En agglomération, les zones de rencontre cherchent à faire cohabiter de manière apaisée dans un même espace les piétons et les véhicules, mais également à permettre le développement de la vie locale.



Le secteur qui bénéficie du programme de renouvellement urbain voit peu à peu les transformations qui en résultent. La rue des Ecoliers permet ainsi de créer une liaison de circulation facile et aisée entre le quartier des Cannes et l’avenue Maréchal Lyautey. La nouvelle artère qui épouse le relief en pente douce longe l’ancien site du collège Finosello où sera bientôt aménagé un Eco quartier (SPL Ametarra) avec logements, commerces, services et le conservatoire Henri Tomasi. " Anticiper et créer des voies de circulation avant la réalisation d'un projet immobilier voilà qui permet de construire un aménagement urbain cohérent ", a conclu le maire d'Ajaccio à bord de sa voiture. Une voiture électrique, la première a emprunter la rue des Ecoliers. Tout un symbole.





Cofinancement : Ville/Etat (PEI et Anru)







