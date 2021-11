Une nouvelle crèche municipale I Puppunelli vient d'entrer dans le patrimoine de la petite enfance municipale. Un transfert de gestion entre la Caf de Corse-du-Sud et la Ville d'Ajaccio qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil des tout petits, passant ainsi de 20 à 45 places.



Quarante-cinq places vont désormais pouvoir être proposées à la crèche I Puppunelli. Suite aux directives nationales*, la Caisse d'allocations Familiales (Caf) de Corse-du-Sud et la Ville d'Ajaccio ont conclu un transfert de gestion du multi-accueil située dans le quartier des Salines, avenue Maréchal Juin. La crèche ainsi rattachée à la Ville d’Ajaccio aura une capacité d’accueil supérieur, soit vingt-cinq places supplémentaires et fonctionnera de la même manière que les autres établissements d’accueil de jeunes enfants municipaux. Neuf salariés de la Caf seront ainsi mis à disposition de la Ville sur vingt employés.



600 m2

Dans le cadre de la convention signée entre les deux partenaires, les locaux seraient mis à disposition sans contrepartie. A savoir un local de 600 m2 avec cours accueillant la crèche, un étage de 250 m2 où pourrait être transféré la direction de la Petite-Enfance et ainsi libérer les locaux loués situés à Binda, quartier des Cannes.



Ouverture de 7h30 à 18h15, fermeture entre Noël et jour de l’An, fermeture quatre semaines au mois d’août.

*Conformément aux orientations de la branche Famille et aux objectifs fixés par la Convention

d’Objectifs et de Gestion 2018-2022, qui préconisent le transfert des gestions directes des Caf vers

les partenaires.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer