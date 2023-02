Un vent de Micro-Folie à la médiathèque des Jardins de l’Empereur C’est ce samedi 4 février, à 16h00, que le musée numérique Micro-Folie est inauguré à la médiathèque des Jardins de l’Empereur.



Depuis le 10 janvier, ce projet porté par le ministère de la Culture et la DRAC de Corse, coordonné par La Villette, a permis à la Ville d’Ajaccio de se doter d’un équipement culturel d’un nouveau genre. Au programme : la découverte de plusieurs milliers de chefs d’œuvre issus de nombreuses institutions et musées nationaux et internationaux par le biais des outils du numérique.





Beaux-arts, architecture, cultures scientifiques, spectacle vivant..., cette galerie virtuelle s’adresse à tous les publics et se présente comme une plateforme ludique, particulièrement bien adaptée aux parcours d’éducation artistique et culturelle.

Sur les tablettes individuelles mises à disposition, les visiteurs peuvent en effet se laisser porter par leur curiosité et apprécier les œuvres sur un mode interactif.

Accessible en visite libre, cette offre culturelle inédite peut aussi être savourée en compagnie d’un conférencier, associée à des ateliers créatifs, ou encore sur réservation pour les groupes et le public scolaire. Lors des visites de groupe, la structure permet d’opter pour un thème afin d’explorer des œuvres spécifiques, selon une playlist proposée par la plateforme Micro-Folie ou personnalisée.

Chaque mois, une nouvelle programmation mettant en valeur une collection d’œuvres est proposée. Dans ce cadre, la proximité avec la médiathèque devient un atout. Outre le fait de profiter de ce lieu convivial, les visiteurs peuvent en effet profiter de programmations déclinées en commun par les deux structures.

Et la gamme des propositions n’a pas fini de s’étoffer. Une large collection basée sur les œuvres matérielles et immatérielles de Corse est en cours de finalisation, réalisée en étroite collaboration avec le musée Micro-Folie d’Ajaccio.



Horaires d’ouverture : Accès libre



Mercredi : de 13h30 à 17h30

Samedi : de 13h00 à 16h00



Visite guidée et atelier tout public :



Samedi matin : de 9h30 à 12h00



Groupe et scolaires :



Mardi : de 9h00 à 11h30

Mercredi : de 9h30 à 11h30

Jeudi : de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Vendredi : de 9h00 à 11h30





Visites de groupe et scolaires sur inscription via :



Micro-folie.aiacciu@ville-ajaccio.fr

04.95.51.22.90.





Adresse :

Médiathèque des Jardins de l'Empereur - Mediateca di i Ghjardini di l'Impiratori Résidence napoléon, Av. de la Grande Armée, 20000 Ajaccio

Accueil Envoyer à un ami Imprimer