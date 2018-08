Un grand succès pour l'Urban Foot 2018 Successu tremendu pà l'Urban Foot 2018

Les Jardins de l'Empereur et les Cannes viennent à bout de leurs adversaires



Jeudi 26 juillet, le stade de la Sposata, mis à disposition par le GFCA, a été le théâtre de belles rencontres de football disputées avec beaucoup de ferveur et surtout de fair-play.



Le tournoi inter quartiers organisé par le centre social des Salines associé cette année au Conseil Municipal des Jeunes d'Ajaccio, a accueilli environ 150 jeunes entre 13 et 18 ans.



Les spectateurs, surtout les jeunes ajacciens, étaient au rendez-vous pour encourager les quartiers de la ville comme les Salines, les Cannes, les Jardins de l'Empereur, Saint Jean, le Loretto, le centre ville,... et même Ocana pour la CAPA.

Les résultats les Cannes FC Sport Bar I Ghjuvanotti Les Dragons Catégorie 16/18ans: les Jardins de l'Empereur Bayern de Monique I Salini FC Petra Catégorie 13/15ans:Catégorie 16/18ans:

Après des phases finales palpitantes qui se sont souvent terminées par des séances de pénaltys, les trophées ont été remis par Stéphane Vannucci, adjoint au maire et délégué aux Sports de la Ville d'Ajaccio secondé par Bastien Silvestri et Sébastien Gilabert élus du Conseil Municipal des Jeunes (et aussi arbitre pour Sébastien Gilabert).



Le centre social des Salines remercie le GFCA, les services de la Ville, les maisons de quartiers et associations, tous les joueurs et leurs coachs, et bien sûr tous les bénévoles sans lesquels ce bel évènement n'aurait pu se dérouler.



A l'année prochaine ! ! !









Accueil Envoyer à un ami Imprimer