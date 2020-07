Un don de tablettes numériques au bénéfice de 14 enfants Ajacciens

Un don de tablettes numériques au bénéfice de 14 enfants Ajacciens A Cità d'Aiacciu hà rigalatu i tavuletti numerichi à 14 zitelli aiaccini

Jeudi 30 juillet à 17h, la Direction Générale Adjointe du développement social, culturel, sportif et vie des quartiers de la Ville d’Ajaccio a réunit huit familles ajacciennes en difficulté pour leur remettre du matériel multimédia dans les locaux municipaux de l’Octroi. Le suivi à distance scolaire lors du confinement a en effet révélé le besoin en équipement de certaines familles du territoire.









La distribution officielle s’est déroulée en fin d’après-midi en présence d’Aurélia Massei, adjointe au Maire en charge des associations, de la jeunesse et de la démocratie participative, de Michel Piferini, Inspecteur Pédagogique Régional Etablissement Vie Scolaire et Aïcha Ouissa, directrice locale de l’association Avà Basta.

« La Ville d’Ajaccio est très heureuse d’être à l’initiative de cette opération, qui est le fruit d’un partenariat avec l’Etat et la Collectivité de Corse. Ces tablettes ont été recyclées par la direction des services informatiques et sont en bon état de marche. Les services du Rectorat y ont implanté des logiciels éducatifs. De son côté, la Collectivité de Corse associée au projet dans le cadre de l’initiative #CONNEXION D’URGENCE en Corse, a attribué à ces familles un smartphone et une puce qui permettront un accès à internet jusqu’à la fin du mois de septembre » explique Aurélia Massei.

Les locaux municipaux de l'Octroi ont accueilli, ce jeudi 30 juillet, huit familles pour une remise de dons bien spéciale... Il s'agissait pour la Ville de remettre 8 tablettes numériques en très bon état ayant appartenu aux élus du précédent conseil municipal.

L’accès au contenu éducatif en ligne pour tous Lors du confinement, la municipalité d’Ajaccio a été en première ligne pour soutenir des familles d’enfants scolarisés à travers le dispositif de Réussite Educative et l’action quotidienne des centres sociaux municipaux.

De nombreux partenaires de la commune, comme les associations Avà Basta, la Croix Rouge et les conseils citoyens des Salines et des Jardins de l’Empereur, l’association de quartiers de Pietralba représentaient un relais indispensable pour assurer la continuité de cette politique dans les quartiers et éviter ainsi le décrochage scolaire.



Dans le cadre du dispositif d’aides aux devoirs, la dématérialisation numérique a permis d’assurer la continuité du travail scolaire à domicile. Elle a concerné plusieurs dizaines de familles. Mais elle a aussi révélé une fracture numérique à cause de l’inégalité d’accès au contenu éducatif en ligne mis en place par l’Education Nationale. En cause, le coût d’achat trop élevé des outils numériques pour certaines familles.



« Nous espérons reconduire ce partenariat car nous savons que d’autres familles ne sont pas suffisamment équipées pour bénéficier d’une assistance pédagogique à domicile », conclue Aurélia Massei.



À travers cette opération, la municipalité répond donc à une politique d’accès au numérique pour tous.





