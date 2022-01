Un cours Napoléon plus vert Jardiniers et paysagistes sont à l'oeuvre sur le cours Napoléon dans le cadre de l'opération de rénovation. La phase de végétalisation a débuté ce matin avec la plantation de 41 nouveaux arbres







Les travaux de restructuration des réseaux souterrains, la pose du revêtement et du mobilier étant terminés sur cette partie de l'artère, l'opération de réhabilitation du cours se poursuit donc par une phase importante pour la population ajaccienne à coeur de bénéficier d'un cours Napoléon plus vert. Ce projet qui illustre le cadre de la politique de l'arbre en ville a inclus un important travail de diagnostic. Celui-ci a permis d'identifier parmi les arbres existants les arbres malades à soigner et ceux à remplacer, mais aussi d'opter pour des essences adaptées. Le volume global des arbres sur le cours Napoléon va ainsi être augmenté. "L’arbre est un élément essentiel à la qualité de vie"

"Nous avons fait le choix de planter davantage d'arbres dans le respect des saisons et des essences qui s'adaptent en milieu urbain, a souligné l'élue. Planter des arbres jeunes multiplient leur chance de s'adapter, planter des essences différentes et non allergènes améliore la qualité de l'air. L'arbre n'est pas qu'un simple ornement ou une décoration, c'est un élément essentiel à la qualité de vie, il permet de réguler la température, de faire baisser notre empreinte carbone". La phase de végétalisation a débuté ce matin avec la plantation de 41 nouveaux arbres d'essences variées. Depuis ce lundi 24 janvier, l'entreprise paysagiste L'île verte réalise la première section de végétalisation du cours Napoléon du côté de la préfecture, elle sera suivie par la 2e section côté pair. "Les plantations sur le cours napoléon illustrent notre volonté de faire d'Ajaccio une ville plus verte", a déclaré Caroline Corticchiato, adjointe au maire déléguée à l'excellence environnementale venue assister à cette étape qu'elle suit de près avec la direction de l'environnement et des aménagements paysagers.

Quatre essences vont être plantées sur cette première phase, toujours en respectant une trame d’alternance feuilles caduques et feuilles persistantes : 16 Magnolia soulangeana

10 Cinnamomum camphora

10 Acer negundo flamingo

5 Magnolia grandiflora nantais Certaines études récentes montrent même que l'arbre agit sur notre moral et notre bien-être. Peu à peu, ces actions mais aussi des opérations de sensibilisation et l'air du temps sans doute, parviennent à faire que l'arbre soit davantage considéré comme un être vivant avec lequel on partage l'existence.

