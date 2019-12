Un couloir de bus et vélos pour la rocade A compter d'aujourd'hui, mercredi 4 décembre, un couloir de bus dans les deux sens ouvre sur le boulevard Abbé Recco. Celui-ci compris entre les giratoires de la D 61 (d'Alata) et de la rue Achille Peretti est réservé aux véhicules des lignes régulières de transports publics, les véhicules d'intérêt général, les véhicules de police, les ambulances, les véhicules sanitaires légers, les véhicules des opérateurs funéraires, les taxis. Les vélos pourront également emprunter cette voie qui est la première phase de l'opération d'aménagement menée en co-maîtrise d'ouvrage entre la Ville et la Collectivité de Corse.



Cette première phase de travaux qui concerne le réaménagement de la Rocade et la création de trottoirs sera complétée par un aménagement paysager. Quelque trente-trois arbres et des massifs d'alignement vont être plantés de part et d'autres de la voie entre le rond-point de la route d'Alata (Leclerc) et le rond point d'Alzo di leva, soit plus de 1 000m2 de végétaux.



La phase II de cette opération d'aménagement en co-maîtrise d'ouvrage entre la Ville et la CdC déjà avancée devrait être livrée en début d'année prochaine. Elle concerne la portion comprise entre les ronds-points Alzo di Leva et avenue Maréchal Juin.

