Un centre de tests antigéniques ouvre en cœur de ville ajaccien À partasi da u 9 d'aostu, a Cità d'Aiacciu, l'ARS di Corsica, u laburatoriu Canarelli-Colonna-Fernandez è a prutizzioni civili aprini un centru pà a vistichera di a Covid-19. Stu centru si truvarà à a scola Forcioli-Conti è sarà apartu da 10 ori sin'à 2 ori

A partir du lundi 9 août, la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse, le laboratoire Canarelli-Colonna-Fernandez et la Protection Civile, met en place un centre de dépistage Covid-19. Installé en centre-ville au sein de l’école Forcioli-Conti, face à la citadelle, le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 14h00, jusqu'au 27 août, .



Toute personne qui le souhaite pourra dès lundi gratuitement bénéficier d'un test antigénique. Le centre sera opérationnel jusqu’au 27 août 2021 et sera ouvert du lundi au vendredi, de 10h00 à 14h00. La Ville d’Ajaccio, en partenariat avec l'ARS, le laboratoire Canarelli-Colonna-Fernandez (CCF) et la Protection Civile, ouvre un centre de dépistage à la Covid-19 dans les locaux de l’école Forcioli-Conti, face à la citadelle. Les prélèvements sont réalisés sans rendez-vous et sans ordonnance, après présentation de la carte Vitale. Les résultats seront transmis dans la journée directement par voie électronique.



Alors que la situation sanitaire en Corse affiche le taux d’incidence le plus élevé en France après la Martinique et que le "Plan blanc" vient d’être déclenché par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse, les pouvoirs publics continuent de se mobiliser pour endiguer la flambée du variant delta dans l’île. Au-delà de la participation active à la lutte contre la propagation du virus, le déploiement de ce centre de dépistage Covid-19 est de faciliter la poursuite de l’activité commerciale, en permettant aux personnes qui le souhaitent de disposer dans la journée d’un Passe sanitaire dans le cadre de sa mise en place étendue à partir du 9 août.







