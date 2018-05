Un beau succès pour l'exposition "Ajaccio à travers le Temps " aux Cannes Le quartier des Cannes et son histoire à l'honneur



La Maison de Quartier des Cannes a été le théâtre de beaux moments d'échanges, de témoignages et d'émotions durant la dizaine de l'exposition "Ajaccio à travers le Temps" consacrée aux Cannes.



Suscitant la mémoire des uns et la découverte pour d'autres, l'évènement, initialement programmé du 14 au 19 mai, a dû être prolongé jusqu'au 24 mai devant le nombre de visiteurs de tous âges et des 4 coins de la cité impériale venus se prêter au jeu du voyage temporel.



Les classes d'élèves de l'école primaire des Cannes et du collège Padule ont pu, quant à eux, découvrir, lors de visites programmées, l'aspect historique et anthropologique du quartier dans lequel ils évoluent.





A l'image de la fresque réalisée par l'atelier mosaïque encadré par l'équipe de la PMI dans les locaux de la maison de quartier, cette aventure intergénérationnelle et multi culturelle restera gravée dans le marbre et surtout dans les coeurs.









La municipalité souligne aussi l'investissement inconditionnel de l'équipe de la Maison de Quartier des Cannes ainsi que le travail réalisé par tous les services municipaux partenaires de l'opération, à savoir, la Culture, le Patrimoine, les Festivités, les centres sociaux, la Communication, le Programme de Renouvellement Urbain et le Conseil Municipal des Jeunes.



Prochaines étapes d' "Ajaccio à travers le Temps" : les Salines, du 22 au 29 septembre

Prochaines étapes d' "Ajaccio à travers le Temps" : les Salines, du 22 au 29 septembre

les Jardins de l'Empereur, du 27 octobre au 17 novembre Laurent Marcangeli, maire de la Ville, Charles Voglimacci, adjoint délégué à la Proximité et Vie des Quartiers, Politique de la Ville, Jeunesse et Associations, ainsi que Marie-Noelle Nadal, conseillère municipale référente du projet, remercient tous les partenaires, la CAPA, l'ANRU, la DRAC, le CGET et plus particulièrement l'apport technique de l'équipe du CAUE dirigée par Katia Maïboroda-Cesari, à travers le remarquable travail réalisé par Camille Tartuffo sur l'aspect scénographique et par Jean-François Mata sur les ateliers relatifs à l'architecture.



