Un barrage anti-pollution à base de cheveux Une innovation proposée par un groupe d'élèves du CFA d'Ajaccio pour la protection de l'environnement marin en partenariat avec le port Charles Ornano présentée ce lundi 4 avril 2022.



Opération « Entreprendre Pour Apprendre » : Une innovation proposée par un groupe d’élèves du CFA d’Ajaccio pour la protection de l’environnement marin en partenariat avec le port Charles Ornano. Il s’agit d’un barrage anti-pollution obtenu grâce aux cheveux coupés récoltés dans les différents salons de coiffures où ils exercent. Ces boudins sont fabriqués à partir de collants usagés, les cheveux y sont insérés, et le boudin est prêt à l’emploi. Ils ont été installés sur la zone de la station d’avitaillement.

Les cheveux sont particulièrement « lipophiles », c’est-à-dire qu’ils retiennent les matières grasses et notamment les nappes d’hydrocarbures. Une innovation intéressante pour les villes portuaires en général. L’avantage est que ce produit est entièrement recyclables et favorisent ainsi l’économie circulaire.

Cette matière organique revêt plusieurs avantages : un kilo de cheveux absorbe 8 litres d'hydrocarbures. Le cheveu est hydrophile, il retient l'eau. Il ne pourrit pas . Un des gros avantages, c'est que ces boudins peuvent être lavés et réutilisés. Les boudins mesurent environ 1 mètre de long et sept centimètres de diamètre pour absorber la pollution d’huile, d’essence, qui flotte en surface, dans les ports.

Cette initiative fait partie de l’opération « Entreprendre Pour Apprendre », une aventure entrepreneuriale qui a pour but de donner à ces étudiants le pouvoir de faire grandir leurs idées et leur personnalité : https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/corsica Cette opération permettra aussi de désigner un lauréat de l’initiative la plus innovante.



