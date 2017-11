Un banc rouge pour dénoncer les violences faites aux femmes

Un bancu publicu sarà pintu in rossu da sustena l'associ chì luttani contr'à i viulenzi fatti à i donni

A l'occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre prochain, la Ville d'Ajaccio a souhaité s'associer à cette grande cause en sensibilisant la population. En étroite collaboration avec les associations, Savannah et femmes solidaires , la Ville d'Ajaccio a aidé à la mise d' une action marquante, qui serait visible par tous. Un banc public ajaccien sera peint en rouge, cette initiative qui nous vient de Sicile a déjà marqué les esprits, en espérant qu'il en soit de même à Ajaccio le 25 novembre prochain.