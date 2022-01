URGENT le CIDFF recrute U CIDFF ricruta un ghjuristu





MASTER 2 en DROIT exigé

Maîtrise de l'outil informatique et des réseaux sociaux.

Poste à 35 heures/semaine CDD de 1 an évolutif vers un CDI.

Rémunération selon expérience et convention collective environ 15,58€ brut/H.

Ordinateur portable et téléphone fournis

Formation assurée

Permis B et véhicule obligatoire



Envoyer CV + lettre de motivation en format PDF à direction.cidff2a@gmail.com URGENT le CIDFF de Corse du Sud recherche un collaborateur ou une collaboratrice pour un poste de JURISTE.MASTER 2 en DROIT exigéMaîtrise de l'outil informatique et des réseaux sociaux.Poste à 35 heures/semaine CDD de 1 an évolutif vers un CDI.Rémunération selon expérience et convention collective environ 15,58€ brut/H.Ordinateur portable et téléphone fournisFormation assuréePermis B et véhicule obligatoireEnvoyer CV + lettre de motivation en format PDF à

Accueil Envoyer à un ami Imprimer