URBAN FOOT, 24 et 25 juillet au stade François Coty dernière ligne droite pour les inscriptions ! Eccu i scrizzioni pà l'URBAN FOOT sò aparti sin'à u 19 di lugliu

C'est parti pour les inscriptions jusqu'au 19 juillet ! ! !



Le Tournoi de football inter quartiers de la Ville d'Ajaccio Dans le cadre de la convention annuelle entre la Ville d’Ajaccio et les clubs sportifs de haut niveau prévoyant des actions d’intérêt général favorisant l’éducation, l’intégration et la cohésion sociale, la municipalité organise, en partenariat avec l’ACA, la 6ème édition de l’ «URBAN FOOT» les 24 et 25 juillet 2017au stade de l’ACAjaccio à Timizzolo.



La Direction Générale Adjointe du Développement Social, Culturel et Sportif et Vie des Quartiers, par le biais du Centre Social des Salines et le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville d’Ajaccio, coordonnera l’action en transversalité avec la Direction des Sports, les Centres Sociaux et la Direction des Festivités.



Les objectifs de la manifestation sont de favoriser les échanges entre les différents quartiers, fédérer la jeunesse ajaccienne autour des valeurs du sport.



URBAN FOOT est aussi l’occasion de donner l’accès à une activité sportive et conviviale à tous les jeunes des quartiers en leur donnant accès à des installations professionnelles sur lesquelles évoluent leurs « idoles » du ballon rond le temps d’un tournoi.

Les modalités d'inscription L’ «URBAN FOOT» est un tournoi de football à 7 ouvert à tous les quartiers de la ville et concerne les 9/19 ans, filles et garçons licenciés ou non de club de football ; 4 catégories seront donc représentées : - de 11ans, - de 13ans, - de 16ans et – de 19ans.



Le tournoi se déroulera sur deux soirées, 8 équipes seront engagées par catégories, soit un total de 32 équipes, pour environ 300 participants, à savoir qu’une équipe est constituée de 7 joueurs et 1 à 2 remplaçants.



Les équipes ne devront en aucun cas excéder le nombre de 3 licenciés de même club sur ses participants afin de pouvoir préserver la compétitivité de chacune des formations.

Le règlement intérieur et les fiches d’inscription seront téléchargeables sur

Par ailleurs, chaque équipe devra être obligatoirement accompagnée par un adulte référent.





Le déroulement



Les rencontres se joueront sur le terrain synthétique de Timizzolo, terrain d’entraînement de l’ACA, à partir de 18 heures jusqu’à 23 heures, suivies de la remise des trophées à l’issue des finales, le tout arbitré par les arbitres officiels de la Ligue Corse de Football.

Les joueurs professionnels de l’ACA viendront aussi rendre visite aux équipes afin de leurs prodiguer quelques conseils techniques et surtout de fair-play.





Le Parrain du Tournoi



Depuis 3 ans, nous pouvons compter sur la présence de Pascal OLMETA qui nous fait l’honneur d’être le parrain du tournoi. La totalité de la recette des inscriptions sera reversée à son association « un sourire, un espoir pour la vie » afin de contribuer aux actions menées en faveur des enfants hospitalisés et de leurs familles.





Les partenaires



En interne, la Direction des Sports fournira chasubles, sifflets, cônes et ballons ; la Direction des Festivités : tribune, chaises, tables, podium, sono ; les Centres Sociaux seront chargés du recrutement des équipes ainsi que de l’encadrement ; les éducateurs sportifs seront chargés de l’arbitrage ; les Restaurants Scolaires se chargeront des collations, lesquelles seront servies gratuitement aux participants ainsi qu’à l’organisation ; le Cabinet du Maire offrira quant à lui, les trophées.



En partenariat externe, l’ACA, en plus de mettre à disposition ses installations, moyens humains et matériels, se chargera également de la restauration des accompagnants et supporters (vente de sandwichs et de boissons), par ce biais, ils pourront récolter des fonds pour la préparation des tournois de jeunes de la prochaine saison.

Les associations de quartier et la FALEP 2A, seront associés à la manifestation.

Le Conseil Départemental de la Corse du Sud offrira les t-shirt qui seront distribués à tous les participants.

AC Securita se chargera de la sécurité aux abords du stade.



Règlement et inscriptions

