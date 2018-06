URBAN FOOT 2018

Le Conseil Municipal des Jeunes d'Ajaccio et le Centre Social des Salines, en partenariat avec la Direction des Sports et le GFCA, organisent la 7ème édition de l’URBAN FOOT le 26 juillet au stade de la Sposata à partir de 18 heures.



Les modalités d'inscription:

URBAN FOOT, tournoi de football à 7, est ouvert à tous les quartiers de la ville et à la CAPA.

Il concerne les 13/18 ans, filles et garçons licenciés ou non de club de football.

Deux catégories seront représentées : 13/15 ans et 16/18 ans.



Chaque équipe doit être obligatoirement accompagnée par un adulte référent et ne doit en aucun cas excéder le nombre de 3 joueurs et/ou joueuses licencié(e)s de même club afin de pouvoir préserver la compétitivité de chacune des formations.



Le tournoi se déroulera en soirée, 10 équipes engagées par catégories, soit 20 équipes au total, pour environ 180 participants, une équipe étant constituée de 7 joueurs et 2 remplaçants.



Le règlement intérieur, les modalités et les fiches d’inscription sont téléchargeables (voir ci-après).



Le déroulement:

Les rencontres seront arbitrées par les arbitres officiels de la Ligue Corse de Football.

Elles se joueront sur le terrain synthétique de la Sposata, terrain d’entraînement du GFCA, à partir de 18 heures jusqu’à 23 heures 30, suivies de la remise des trophées à l’issue des finales.

Chacune des 2 catégories d’âges seront divisées en 2 poules de 5 équipes.

Les 4 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les ¼ de finales.



Par ailleurs, les joueurs professionnels et le staff du GFCA rendront visite aux équipes afin de leurs prodiguer quelques conseils techniques en observant toujours un esprit "fair-play".



Le Parrain du Tournoi:

Pour la quatrième année consécutive, nous pourrons compter sur la présence de Pascal OLMETA qui représentera son association « un sourire, un espoir pour la vie », à laquelle la totalité de la recette des inscriptions sera reversée afin de contribuer aux actions menées en faveur des enfants hospitalisés et de leurs familles.



Les DIAVULI seront là !

L’association des supporters du GFCA « I Diavuli 1910 » sera présente et tiendra un point de vente , sandwichs et boissons, afin de récolter des fonds pour la prochaine saison de championnat.