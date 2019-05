U Carnavali d'Aiacciu en fait tout un cinéma

La Ville d’Ajaccio, en partenariat avec les communes de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et du grand Ajaccio a voulu faire de cette manifestation exceptionnelle une fête populaire accessible au plus grand nombre de par sa gratuité et sa programmation. Un Carnaval Estival … un carnaval peu commun… Cette l’année, U Carnavali d’Aiacciu sera encore plus inédit.

En tète de cortège de nombreuses troupes célèbreront l’Empereur en costumes d’époque avec notamment l’association du service de santé de la Grande Armée, des déambulations de tableaux vivants pour présenter la famille Bonaparte par la compagnie La Cible, les Majorettes impériales en tenue de grognards ou encore la troupe Steampunk Napoléonien.



Un hommage sera rendu également cette année aux sapeurs pompiers, car n’est-ce pas Napoléon qui a créé le bataillon de sapeurs chargé des pompes à incendie de la ville de Paris ? Air Corsica profitera de l’occasion pour célébrer ses 30 ans du haut de son char. Des personnages du cinéma animeront le cortège. Vous serez subjugué par le gigantesque éléphant mécanique, Anibal accompagné des troupes de Bollywood (40 figurants, danseuses, échassiers et cracheurs de feu). Vous plongera dans me monde magique de La petite Sirène (la vraie… et pour la première fois en Corse) qui sera accompagnée du royaume des profondeurs. Vous rêverez avec les dragons célestes du film Le dernier Empereur et l’univers magique d’Harry Potter. Et bien sûr de la musique brésilienne et de la danse avec des danseuses brésiliennes venant du Rio et les orchestres de rue corses. On n’oublie pas nos animateurs accompagnés de la troupe des grognards qui pour l’évènement se présenteront accompagnés de leurs chevaux magiques. Rendez vous le 29 juin pour un départ à la gare à 20h00. Et surtout, n’oubliez pas votre déguisement !



Samedi 29 juin à 20h00, départ du carnaval place Abbatucci, arrivée à 21h45

Village des enfants, place Abbatucci, 16h00-19h00

Grand Bal Costumé, place du Diamant- 22h00