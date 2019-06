Trouvez votre mission grace au service civique U sirviziu publicu hè fattu pà i ghjovani trà 16 è 25 anni, è ancu 30 anni pà quelli tocchi d'infirmità, chì si volini impignà

Envie de vous rendre utile ? Trouvez votre mission grâce au service civique !







Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité...En France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action : solidarité, environnement, sport, culture, éducation,santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire

Depuis 2016, ce dispositif animé par la Mission Citoyenneté représente une belle expérience, permettant à la Collectivité de réaliser des projets innovants avec les jeunes. En ce qui concerne les jeunes volontaires cette expérience permet d'élargir leur champ relationnel et professionnel dans une démarche active et positive.







Missions Il y a 3 Missions, pour 4 postes à couvrir par des jeunes de 16 à 25 ans, qui dureront 8 mois sur 24 heures hebdomadaires, à partir du 01 juillet 2019:



-Une mission pour un jeune volontaire: " Aide à la conception locale d'un support pédagogique de prévention grand format pour une large utilisation auprès de publics ciblés"

Il s'agira de créer avec la Mission Citoyenneté de la Ville, et des experts institutionnels et associatifs, un outil local contenant des messages de Prévention contre l'exclusion, pour le développement de la Citoyenneté, pour la mixité sociale…Le jeune volontaire participera à des réunions de travail, proposera des idées, participera à la mise en œuvre du projet. Profil souhaité : Sérieux, motivé, ponctuel, créatif, bon contact relationnel et sens de l'adaptation.

Positionnement : Locaux de la Mission Citoyenneté- 3 rue Michel Bozzi- Ajaccio



- Une mission pour un jeune volontaire " Participer à la démarche de la Mission Citoyenneté de la Ville, pour dynamiser avec la DGA Développement Social, Sportif, Culturel, Vie des quartiers, le quartier "Les Hauts de Bodiccione" et prévenir les conduites à risques en développant le lien culturel et intergénérationnel en partenariat avec le bailleur social Logirem et " l'Association Familiale de Loisirs de Bodiccione""

Il s'agira de participer à la mise en place d'un réseau de savoirs et à son animation en partenariat avec "l'Association Familiale et de Loisirs de Bodiccione",

rencontrer les habitants du quartier, les mobiliser, diffuser des informations, mettre en place et animer un blog pour le réseau d'échanges de savoirs.

Profil souhaité : Sérieux, motivé, ponctuel, bon contact relationnel et sens de l'adaptation. Connaissances informatiques

Positionnement : Locaux de l'Association "Familiale et de Loisirs des Hauts de Bodiccione" et " Mission Citoyenneté" 3 rue Michel Bozzi



- Une mission pour 2 jeunes volontaires " Participer à la démarche de la Mission Citoyenneté et de la Direction Générale Adjointe Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers pour la prévention des conduites à risques , la lutte contre l'échec scolaire, la mixité sociale, et le lien interculturel et intergénérationnel". Cette mission s'effectuera au sein de l'Association de quartier de Pietralba. Profil souhaité : Sérieux, motivé, ponctuel, bon contact relationnel tous publics et expérience pédagogique avec enfants souhaitée, sens de l'adaptation. Positionnement au Local des jeunes de Pietralba et à la Mission Citoyenneté.



Pour plus d'infos consultez la chargée de Mission Citoyenneté au : 06 69 06 41 82



