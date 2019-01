Troisième atelier de pâtisserie à la cuisine municipale de l'Ingurdelli ! Terzu attellu di pastizzaria à a cucina municipali pà i zitelli di a scola Charles Bonafedi

Dans le cadre du projet pédagogique "Comment appréhender le temps qui passe par la découverte de notre patrimoine culturel", les élèves de la classe de CP bilingue de l'école Charles Bonafedi et leur maîtresse Sonia Foti ont été accueillis pour la troisième fois par Toussaint Pasqualaggi, le responsable de la cuisine municipale des crèches et par son équipe.



Et voilà nos petits rois ! Toujours en faisant le parallèle entre "la cuisine au temps de la préhistoire" et la "cuisine aujourd'hui", Toussaint, Grégory, Marie-Christine, Fabio, Marc et Laura ont initié les enfants, le temps d'un atelier pâtisserie, à l'art de réaliser une galette à la frangipane.



Le Chef cuisinier Toussaint a présenté aux élèves tous les ingrédients, toujours en langue corse



Les enfants ont piqué la pâte feuilletée, ils ont mis la crème aux amandes sans oublier de cacher quelques fèves. Ensuite, ils ont badigeonné la pâte feuilletée de jaune d’œufs pour obtenir une galette toute dorée et ils ont enfourné la galette.

Ils ont ensuite préparé des biscuits « palmiers » en forme de cœur... un peu de sucre sur la pâte feuilletée, on roule, on coupe et hop... au four !



Quel bonheur ! Encore un beau moment de cuisine et de partage !



L'atelier s'est terminé par un goûter tout en racontant l'histoire bien connue de "Roule Galette" :

" Je suis la galette la galette, je suis faite avec le blé, ramassé dans le grenier, on m'a mise à refoidir mais j'ai mieux aimé courir, attrape-moi si tu peux! "

Mais... Miam ! Plus de galette, il n'en reste pas une miette !





Terzu attellu di pastizzeria in a cucina Centrale di e Ciucciaghje Municipale « L'Ingurdelli » In lu quatru di u prugettu pedagogicu « Cumu piglià à contu soiu u tempu chì passa cù a scuperta di u nostru patrimoniu culturale », i sculari di a classa di CP Bislingua di a scola Carlu Bonafedi è a so maestra Madama Sonia Foti sò stati accolti pà a terza volta da u capicina Toussaint Pasqualaggi à a cucina Centrale di e ciucciaghje Municipale, « l'Ingurdelli ».

Sempre ingiru à i tema « a cucina à u tempu di a preistoria » è di « a cucina à a nostra epica», Toussaint è a so squatra Marie-Christine, Laura è Grégory anu iniziatu i zitelli, in un attellu di pastizzeria, à l'arte di fà a torta à l'amandule !



U capicucina Toussaint hà prisentatu tutti l'ingredienti à i sculari, sempre in lingua corsa !

I sculari anu pizzicatu a pasta sfuglittata, anu messu a crema à l 'amandule senza scurdà si di piattà qualchì fava, anu messu u torulu per ottene una torta inurata bè... eppo, anu messu a torta à u fornu per fà la coce !

Dopu, anu appruntatu biscotti in forma di palmi, mettendu un pocu di zuccaru annant'à a pasta sfuglittata, l'anu tagliata in core è … hop ! In u fornu.

Chì piacè ! Torna una bella stonda di cucina è di spartera !



L'attellu s'hè compiu tastendu e torte tutti inseme... cuntendu a storia assai cunnisciuta di « Voga Torta » !

« Eiu sò a torta, a torta ! Cù u granu fatta sò, arriccoltu in sulaghjò! M'anu messu à rinfriscà, ma mi piace à ruttulà ! Chjappa mi s'è tù pò... »

Ma... Miam, avà ùn ci n'hè più chì a torta... a s'anu manghjata sana !



Eccu li quì i nostri rè !







