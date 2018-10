Triathlon des Iles Sanguinaires 20 et 21 octobre 2018 La ligue Corse de Triathlon organise une épreuve hors du commun sur le magnifique site de la Parata.



Une manifestation sportive qui regroupera deux épreuves. Un relais mixte en ordre inversé par équipe de quatre, qui est actuellement le support des Championnat de Corse de cette discipline. Précurseur de ce type d’épreuve, la Corse reste encore pour le moment, le seul endroit de France ou se format est décliné sur un championnat régional.



Un triathlon au format exceptionnel, qui sera un véritable défi de par sa difficulté, son intensité et qui incarnera le dépassement de soi en devenant une véritable référence en Europe comme étant l’incontournable Triathlon dans une vie d’athlète.



Avec 1Km 700 de natation, 52 Km de Vélo de route avec 1490M de dénivelé positif et 13 Km de course à pied avec 509 M de dénivelé positif sur un parcours mixte, route/trail.



Soucieux du moindre détail et du respect de l’environnement l’épreuve est labélisée « développement durable » et « label féminin » par la FFTRI.



Programme :

Samedi 20 octobre

Départ 12h00



Dimanche 21 octobre

départ 09h00



Retrouvez plus d'informations en vous connectant sur le site de la ligue Corse de Triathlon

