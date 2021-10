Traversée de Mezzavia : changement de zone de travaux

A partir du 12 octobre la traversée de Mezzavia reste à double sens. La zone de travaux sera encadrée par des feux tricolores alternatifs.



Dans un premier temps, l'emprise des travaux sera localisée entre la brasserie St Michel et l'entrée des résidences Erilia et dans un second temps, entre les résidences Erilia et la placette de la Poste.



La route sera fermée dans le cadre de la réalisation d'enrobés, entre le rond-point de Calvi et la banque PNB Paribas, le mercredi 13 octobre 2021 pour toute la nuit à partir de 20h.



Il est recommandé d'emprunter la déviation via la RD31.