Travaux sur réseau Gaz chemin du Stiletto stationnement et circulation réglementés du 1er décembre au 27 février 2018 U staziunamentu è a circulazioni sarani rigulamintati in a stretta di u Stilettu trà u 1 di dicembri è u 7 di fivaghju

A l'occasion de travaux sur le réseau Gaz pour le nouvel hôpital le stationnement et la circulation seront réglementés à compter du 1er décembre et ce jusqu'au 27 février au plus tard chemin du Stiletto sur sa totalité de part et d'autre de la chaussée.



Retrouvez plus d'informations dans l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-3875 CORSE RACCORDEMENT STILETTO.pdf (377.61 Ko)



