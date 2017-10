Travaux sur les regards d'eaux usées pour un curage restriction de stationnement Avenue Maréchal Juin Dans le cadre de travaux sur les regards d'eaux usées pour un curage en prévision des travaux d'ANRU, le jeudi 19 octobre de 08h00 à 17h00, le stationnement sera règlementé comme suit:

- Stationnement interdit : Avenue Marèchal Juin: Portion comprise entre la Rue Paul Giacobbi et la Rue François Pietri, sens de circulation montant, côté droit.





Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

