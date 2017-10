Travaux préparatoires du Baptistère St Jean

I travagli di u battisteru di San Ghjuvà ani da cumincià u 17 d'uttrovi

Les travaux préparatoires du baptistère St Jean débuteront mardi 17 octobre . Durant deux semaines environ, il s'agira de préparer le chantier avec pose de palissades et protection des vestige, les travaux de démolition de l'enceinte existantes pourront ensuite démarrés et ce pour une durée de 15 jours. Ce chantier entraînera des restrictions de stationnement Boulevard Dominique Paoli à partir de la Rue Docteur Del Pellegrino, côté gauche et Rue Comte Marbeuf le long de la place. La vitesse sera limitée à 30 km/h dans la zone du chantier