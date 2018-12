Travaux place Campinchi : les alternatives au stationnement



La place Campinchi entre dans sa dernière phase de travaux !

Le parking des Quais doit donc être libéré à partir du mercredi 2 janvier 2019. Un arrêté de fermeture du parking et d’interdiction de stationner est pris par la ville.

En plus de l’offre sur la voirie, les alternatives au stationnement en centre-ville sont les suivantes :



Parking Trottel 1 et 2 97 places Parking Place Miot 155 places Parking Port Tino Rossi – Jetée 82 places Parking Port Charles Ornano - Amirauté 1 et 2 186 places Parking Port Charles Ornano – Castel Vecchio 100 places Parking Port Charles Ornano - Pêcheurs 45 places Parking Port Charles Ornano - Radar 158 places Parking Casone 1 et 2 (gratuit) 52 places Parking Gare ferroviaire 35 places Parking Tino Rossi 164 places Parking Sampiero 56 places Parking Marconajo 337 places Parking Diamant 610 places Parking Pascal Rossini 54 places Parking du Loretto 25 places









Conformément au calendrier du projet, l'installation du chantier final de la place Campinchi interviendra le jeudi 3 janvier 2019. Première étape : la plantation des arbres en motte !



Projet en cours : Parking Saint-Joseph, 150 places + prolongement de la voie de bus, ouverture début 2019 .

. Parking Abbatucci : sous-terrain de 180 places.

Projets à l’étude : Extension du parking Diamant ;

Parking sous-terrain et surface de l’ex-Corsair, cours Prince Impérial (200 places projetées).



