Travaux de sondage Chemin de Toretta

Ces travaux de sondage occasionneront une gêne à la circulation, entre le 17 et le 22 novembre 2022, et entraîneront des fermetures à la circulation publique, aux périodes suivantes :

• Du 19 au 21 octobre et du 24 au 28 octobre 2022, de 9h à 16h, sur la partie basse du chemin de Torretta -> zone 1

• Les 9, 10, 14 et 15 novembre 2022, de 9h à 16h, uniquement sur la partie haute du chemin de Torretta, qui ne concernera pas les résidents de la partie basse du chemin de Torretta et du chemin de Morone -> zone 2



Renseignements: contact.dgt@ville-ajaccio.fr- 0495515274