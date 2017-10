Travaux de rerpise d'affaissement sur le réseau d'eaux usées Restriction de circulation et de stationnement Rue Bonaparte Par via di i travagli, a circulazione è u staziunamentu saranu rigulamintati u 30 è u 31 di nuvembre annant'à a stretta Bonaparte.

A l'occasion de travaux de reprise d'affaissement sur le réseau d'eaux usées, à compter du lundi 30 octobre à partir de 08h00 et ce jusqu'au mardi 31 octobre 17h00, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit: Rue Bonaparte: Portion comprise entre l'Avenue Eugène Macchini et la Rue Saint Charles, des deux côtés de la voie.

- Rue barrée: Rue Bonaparte: Portion comprise entre l'Avenue Eugène Macchini et la Rue Saint Charles.





17-3939 rue Bonaparte CAPA.pdf (645.34 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

