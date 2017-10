Travaux de requalification urbaine du quartier des Salines restriction de stationnement et de circulation Rue François Pietri A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Salines, à compter du lundi 23 octobre et ce jusqu'au mercredi 10 janvier 2018, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit : Rue François Pietri : Portion comprise entre la Rue Paul Giacobbi et la Rue Jacques Gavini.

- Neutralisation de deux voies de Circulation: Rue François Pietri: Portion comprise entre la Rue Paul Giacobbi et la Rue Jacques Gavini. Sens Avenue Maréchal Juin - Rue de Candia.

- Restriction de circulation : La circulation basculera sur la chaussée et le double sens de circulation sera maintenu Rue François Pietri, portion comprise entre la Rue Paul Giacobbi et la Rue Jacques Gavini.

- Limitation de vitesse à 30km/h.





Pour plus d'informatins veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

