Travaux de requalification urbaine du quartier des Salines restriction de circulation Rue De Candia Par via di i travagli inde u quartieru di i Salini, a circulazioni sarà ristretta à u Candia

A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Salines, pour la réalisation de travaux de raccordement au réseau gaz, la circulation sera réglementée comme suit :

- Restriction de circulation: La chaussée sera réduite mais le double sens de circulation sera maintenu: Rue De Candia: Portion comprise entre le Cours Prince Impérial et l'accès au centre commercial.

- Limitation de vitesse à 30km/h.





17-3960 RAZEL BEC rue de Candia.pdf (482 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer