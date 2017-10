Travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes restriction de circulation et de stationnement Rue Vincent de Moro Giafferi et Rue Pierre Bonardi Par via di i travagli a circulazione è u staziunamentu saranu rigulamintati da u 16 d'uttobre sin'à u 29 di nuvembre annant'à e strette Vincent de Moro Giafferi è Pierre Bonardi.

A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes, à compter du lundi 16 octobre et ce jusqu'au mercredi 29 novembre, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit:

- Rue Vincent de Moro Giafferi : Portion comprise entre la Rue Achille Peretti et la Rue Pierre Bonardi.

- Rue Pierre Bonardi: Portion comprise entre la Rue Jean Chiappe et la Rue Vincent de Moro Giafferi.

- Circulation interdite:

- Rue Vincent de Moro Giafferi: Portion comprise entre la Rue Pierre Bonardi et l'intersection menant à la Rue des Primevères.

- Rue Pierre Bonardi: Portion comprise entre la Rue Jean Chiappe et la Rue Vincent de Moro Giafferi







17-3889 Razel Bec rue De Moro Giafferi.pdf (838.89 Ko)





