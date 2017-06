Travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes Restriction de circulation et de stationnement Rue de Candia et Chemin de Candia A circulazione è u staziunamentu saranu rigulamintati da u 3 di lugliu sin'à u 20 di sittembre inde a stretta Candiai.

A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes, à compter du lundi 03 juillet et ce jusqu'au mercredi 20 septembre, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit : Rue de Candia : Portion comprise entre l'Avenue Maréchal Lyautey et la Rue François Pietri.

- Neutralisation de voie de circulation :

Pour les besoins des travaux, les voies de circulation sont neutralisées. Un double sens de circulation sera maintenu par déviation de la circulation sur les accotements. L'accès aux résidences et commerce sont maintenu.

Rue de Candia: Portion comprise entre l'Avenue Maréchal Lyautey et la Rue François Pietri.

- Circulation interdite et déviation de circulation : Chemin de Candia: Entre le rond point et la Rue François Pietri.

- Limitation de vitesse à 30km/h.







Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

