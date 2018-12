Travaux de requalification urbaine Salines Rue Paul Giacobbi stationnement interdit et rue barrée du 17 décembre 2018 au 31 mars 2019 In u quatru di i travagli fatti in u quartieru di i salini, u staziunamentu sarà interditu è a stretta Paul Giacobbi sarà sarrata trà u 17 di dicembri è u 31 di marzu

A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Salines, phase D, le stationnement sera interdit rue Paul Giacobbi à compter du 17 décembre 2018 au 31 mars 2019.

La rue Paul Giacobbi sera également barrée avec déviation de la circulation.



Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-4118_Paul Giacobbi_rue barrée.pdf (742.48 Ko)



