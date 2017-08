Travaux de requalification du quartier des Cannes, bloquage de la rue Peretti 7 août au 3 septembre

Par migliurà u quatru di vita inde u quartieru di i Canni, a stretta Peretti sarà sarrata trà u 7 d'aostu è u 3 di sittembri

Suite à un changement de phase intervenant à partir du lundi 7 août 2017 dans le but d’optimiser les travaux et dégager des phases sensibles à la rentrée de septembre, L’accès de la rue Peretti sera bloquée entre le 07 août et le 03 septembre 2017 il se fera depuis le cours Jean Nicoli cf schéma de circulation .