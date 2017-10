Travaux de requalification Cannes-Salines nouveau plan de circulation à partir du 16 octobre

Nouveau plan de circulation dans le quartier des Cannes à compter du 16 octobre avec fermeture de l'angle ouest de la Rue Moro Giafferri ( carrefour Moro / Chiappe / Bonardi) et réouverture de l'angle Est ( carrefour Moro / Chiappe / Peretti).

La rue Achille Peretti redevient en double sens entre les rue Moro Giafferri et Exiga.



Tous les commerces de la rue Bonardi restent ouverts et accessibles pendant toute la durée des travaux.

La circulation des véhicules rue Bonardi est neutralisée.

L'accès des véhicules se fera via les rue Moretti et Chiappe.

Des arrêts minute sont mis en place cours Jean Nicoli, rue Jean Chiappe et parking quai des torpilleurs.