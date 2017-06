Travaux de requalifiaction urbaine du quartier des Cannes restriction de stationnement et de circulation Rue Jean Chiappe et Rue Ange Moretti A circulazione è u staziunamentu saranu rigulamintati da u 3 di lugliu sin'à l'8 di sittembre inde a stretta Jean Chiappe è Ange Moretti.

A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes, à compter du lundi 03 juillet et ce jusqu'au vendredi 08 septembre, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit : Rue Jean Chiappe et Rue Ange Moretti.

- Circulation interdite :

- Rue Jean Chiappe : Portion comprise entre la Rue Achille Peretti et la Traversée des Cannes. Dans les deux sens de circulation.

- Rue Ange Moretti : Sens Cours Jean Nicoli - Rue Ange Moretti.

- Neutralisation d'une voie de circulation:

- Rue Jean Chiappe: Sens Rue Pierre Bonardi - Rue Ange Moretti.

- Rue Ange Moretti: Voie initialement sortante sur le Cours Jean Nicoli.

-Restriction de circulation :

- Rue Jean Chiappe: Portion comprise entre la Rue Pierre Bonardi et la Traversée des Cannes.

- Rue Ange Moretti : Sens Rue Achille Peretti - Cours Jean Nicoli.

- Limitation de vitesse à 30km/h.





