Travaux de réparation d'un câble restriction de circulation Rue Cardinal Fesch Dans le cadre de la réparation d'un câble optique dont la chambre télécom est située au milieu de la chaussée, à compter du lundi 13 novembre 2017 à 21h et ce jusqu’au mardi 14 novembre à 1h00, la circulation sera règlementée comme suit:

- Circulation interdite : Pour permettre la réalisation du chantier, la circulation sera interdite avec rue barrée: Rue Cardinal Fesch : Portion comprise entre la Rue De L'Assomption et La Rue Sebastiani.





17-4038 CIRCET RUE FESCH.pdf (674.61 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

