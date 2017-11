Travaux de rénovation d'un appartement restriction de stationnement Rue Général Lévie

Par via di travagli in un appartamentu, u staziunamentu sarà rigulamintatu in a stretta di u Ginerali Levie

Dans le cadre de travaux de rénovation d'un appartement, le 20 et 21 novembre de 10h00 à 12h00, le stationnement sera réglementé comme suit :

- Stationnement interdit: Rue Général Lévie : Au droit de l'impasse.