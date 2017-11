Travaux de renouvellement sur réseau gaz restriction de stationnement Boulevard Pascal Rossini Par via di i travagli annant'à a reta di u gasu, a circulazioni sarà ristretta annant'à a via Pascal Rossini trà u 6 è l'11di nuvembri

Dans le cadre de travaux de renouvellement sur réseau gaz, à compter du lundi 06 novembre et ce jusqu'au samedi 11 novembre, le stationnement sera réglementé comme suit :

- Stationnement interdit : Boulevard Pascal Rossini : Sur six stationnements.





17-4001 Corse Raccordement BLD P.Rossini.pdf (961.12 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

