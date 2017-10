Travaux de renouvellement du réseau Gaz restriction de stationnement et de circulation Avenue Napoléon III et Avenue Beverini Vico A l'occasion de travaux de renouvellement du réseau Gaz, à compter du lundi 30 octobre et ce jusqu'au samedi 4 novembre, le stationnement et la circulation seront réglementés comme suit :

- Stationnement interdit: Avenue Napoléon III : portion comprise entre le chemin de la Pietrina et le Crédit Agricole.

- Neutralisation d'une voie de circulation: Une voie de circulation sera neutralisée pour les besoins des travaux, un alternat avec sens prioritaire de circulation montant sera alors mis en place: Avenue Napoléon III: portion comprise entre le chemin de la Pietrina et le Crédit Agricole.

- Circulation interdite: Avenue Beverini Vico: portion comprise entre l'intersection de la Rue Conventionnel François Salicetti et le Boulevard Masseria.

- Déviations:

- Les véhicules venant du Cours Napoléon, du Bouleavrd Jérôme et Barthélémy Maglioli seront déviés par le Boulevard Masseria.

- Les véhicules venant du Boulevard Masseria seront déviés sur le Cours Napoléon.

- Les véhicules venant de l'Avenue Napoléon III seront déviés par la Rue Conventionnel François Salicetti.





17-3970 Corse Raccordement AV.Beverini Vico.pdf (696.76 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

