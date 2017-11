Travaux de reconstruction de divers ouvrages restriction de stationnement et de circulation Boulevard Du Roi Jérôme Par via di i travagli in a stretta di u Roi Jerome, a circulazioni sarà ristretta trà u 27 di nuvembri è u 17 di dicembri

A l'occasion de travaux de reconstruction de divers ouvrages, à compter du lundi 27 novembre et ce jusqu'au dimanche 17 décembre, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit : Boulevard Du Roi Jérôme.

- Limitation de vitesse à 30km/h.





AM 17-4102 DEBENE.pdf (651.36 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

