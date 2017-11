Travaux de raccordement sur réseau d'eaux usées restriction de stationnement et de circulation Rue Comte Bacciochi Par via di i travagli a circulazioni è u staziunamentu sarani ristretti annant'à a via di u Contu Bacciocchi

A l'occasion de travaux de raccordement sur réseau d'eaux usées, à compter du lundi 20 novembre et ce jusqu'au lundi 4 décembre, le stationnement et la circulation seront réglementés comme suit :

- Stationnement interdit : Rue Comte Bacciochi: Sur trente mètres linéaires à partir de la Rue Chanoine François Maestroni.

- Neutralisation d'une voie de circulation: Pour les besoins des travaux la voie de circulation sera neutralisée, la circulation sera réglée sur accotement et sur l'aire de stationnement: Rue Comte Bacchiochi.

- Circulation interdite aux poids lourds: La circulation des poids lourds sera interdite : Rue Comte Bacchiochi : Portion comprise entre la Rue Chanoine François Maestroni et le Boulevard Masseria.

- Limitation de vitesse à 10km/h.





17-4049 CAPA rue Comte Bacciochi.pdf (802.9 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

