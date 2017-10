Travaux de protection des vestiges et de démolition de l'enceinte du Baptistère Saint Jean restriction de stationnement et de circulation Boulevard Dominique Paoli et Rue Comte Marbeuf Par via di i travagli a circulazione è u staziunamentu saranu rigulamintati da u 16 d'uttobre sin'à u 17 di nuvembre annant'à i corsi Dominique Paoli è Conte Marbeuf.

Dans le cadre de travaux de protection des vestiges et de démolition de l'enceinte du Baptistère, à compter du lundi 16 octobre et ce jusqu’au vendredi 17 novembre, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit:

- Boulevard Dominique Paoli: Sur cinquante mètres linéaires à partir de la Rue du Docteur Del Pellegrino, côté gauche.

- Rue Comte Marbeuf: Le long de la place.

- Restriction de circulation:

La chaussée sera réduite pour les besoins de travaux, mais le double sens de circulation sera conservé dans l'artère ci-après: Boulevard Dominique Paoli: Sur cinquante mètres linéaires à partir de la Rue Du Docteur Del Pellegrino.

