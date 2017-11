Travaux de nuit de requalification urbaine du quartier des Salines restriction de circulation Rue François Pietri Par via di i travagli di otti in u quartieru di i salini, a circulazioni sarà ristretta in u carrughju François Pietri

A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Salines, pour la réfection de la couche grave bitume, à compter du jeudi 16 novembre et ce jusqu'au jeudi 23 novembre de 20h00 à 06h00, la circulation sera réglementée comme suit:

- Circulation interdite : Rue François Pietri: Portion comprise entre la Rue de Candia et la Rue Jean Lluis.





17-4039 RAZEL BEC Rue F. Pietri.pdf (633.89 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

