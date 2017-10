Travaux de nuit de requalification urbaine du quartier des Cannes Restriction de circulation Rue Nicolas Peraldi Rue Achille Peretti Par via di i travagli, a circulazione sarà rigulamintata da u 30 d'uttobre sin'à u 3 di nuvembre annant'à a stretta Nicolas Peraldi.

A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes, et plus précisément de la réalisation des enrobés définitifs des voiries, à compter du lundi 30 octobre et jusqu’au mardi 31 octobre et du jeudi 2 novembre et ce jusqu'au vendredi 3 novembre, la circulation sera règlementée comme suit:

- Restriction de circulation : La chaussée sera réduite pour les besoins des travaux , la circulation des véhicules sera réglée par alternat manuel, suivant avancement des travaux, dans les artères ci-après:

- Rue Nicolas Peraldi

- Rue Achille Peretti





17-3955 RAZEL BEC travaux de nuit rue N.Peraldi.pdf (44.18 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

