Travaux de nuit de renouvellement du réseau Gaz restriction de stationnement et de circulation Avenue Napoléon III et Avenue Beverini Vico Travagli di notti sò privisti annant'à i vii Napoleon III è Beverini trà u 24 d'uttrovi è u 7 di nuvembri

A l'occasion de travaux de renouvellement du réseau Gaz, à compter du mardi 24 octobre et ce jusqu'au mardi 07 novembre, de 20h00 à 06h00, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit:

- Avenue Napoléon III : Portion comprise entre le Crédit Agricole et le giratoire du Lycée Laetitia Bonaparte.

- Avenue Beverini Vico: Entre le giratoire du Lycée Laetitia Bonaparte et le N°19.

- Restriction de circulation: La chaussée pourra être réduite pour les besoins des travaux, un alternat sera mis en place manuel ou par feux tricolores.

- Avenue Napoléon III: Portion comprise entre le Crédit Agricole et l e Giratoire du Lycée Laetitia Bonaparte.

- Avenue Beverini Vico: Entre le Giratoire du Lycée Laetitia Bonaparte et le N°19.

- Limitation de vitesse à 30km/h.





Pour plus d'informations veuillez télécharger les arrêtés ci-joint.

